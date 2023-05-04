Москва, 5 мая, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Пожар в здании на ул. Ереванская в московском районе Царицыно удалось локализовать, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 23:36 пожар локализован», — уточнили в ведомстве.

По предварительным сведениям, в здании, где произошел пожар, располагаются продовольственные магазины и хостел. Все находившиеся в здании люди смогли самостоятельно покинуть его до прибытия пожарных. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о начавшемся в Царицыно пожаре передал РЕН ТВ. В ходе инцидента возникла угроза обрушения маршевой лестницы. Кроме пожарных на место происшествия прибыли медики.