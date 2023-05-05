Песков прокомментировал слова Белого дома о непричастности к атаке дронов на Кремль

Москва, , 00:14 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о якобы непричастности США к атакам беспилотников на Кремль.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

4 мая Кирби заявил, что Вашингтон не имеет информации о том, кто пытался атаковать Кремль, и что США не имеют к этому отношения.

«Мы именно сказали то, что хотели», — указал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера отмечал, что нет сомнений в причастности Киева к теракту. Песков также указал, что решения о таких действиях украинской стороне диктуются из Вашингтона и Москве об этом прекрасно известно.

Вместе с тем попытки Украины и США откреститься от своей причастности Песков назвал смехотворными.

В ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции президента Владимира Путина в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В беседе с ИА REGNUM главный редактор журнала «Национальная оборона» Сергей Коротченко отметил, что налёт беспилотников на Кремль следует квалифицировать не как провокацию, а как акт международного терроризма, нацеленный на главу государства. Он также выразил уверенность в том, что «целеуказания, режим работы российского президента, полётное задание — всё это было осуществлено при помощи и поддержке западных спецслужб». Прежде всего разведок США и Великобритании.

4 мая глава Чечни Рамзан Кадыров назвал инцидент атакой на всю Россию и народ. По его мнению, Москву пытаются спровоцировать на мощный и более серьёзный ответ Киеву, однако России не следует вестись на провокации и стоит спокойно идти к выполнению целей спецоперации.