Замглавы МИД Рябков: РФ не получала информацию от США, что Гершкович не делал ничего противоправного

Москва, , 23:59 — REGNUM Россия не получала свидетельств от властей США о том, что журналист американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович не делал ничего противозаконного в РФ, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Сергей Рябков Tasnim News Agency

«Нет, ничего подобного из Вашингтона мы не получали», — сказал замглавы ведомства в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта по подозрению в шпионаже на территории России в пользу американского правительства. По информации российских спецслужб, он собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса»

Журналиста арестовали на два месяца. При этом арестованный отказался признавать свою вину и объявил о намерении доказывать свою невиновность в суде. 29 апреля глава Белого дома Джо Байден заявил, что власти США работают над тем, чтобы освободить Эвана Гершковича из-под ареста.