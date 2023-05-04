Посольство России в Турции подтвердило факт нападения на члена делегации на саммите ПАЧЭС

Анкара, , 23:51 — REGNUM Факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) подтвердило посольство России в Анкаре. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба российского диппредставительства в своём телеграм-канале.

Уточняется, что российский представитель находится в больнице, где проходит медобследование. Ему оказана консульская помощь.

Анкара Иван Шилов © ИА REGNUM

«Внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю. Выражаем надежду, что виновные понесут заслуженное наказание», — сказано в заявлении российского диппредставительства в Анкаре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский представитель напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого в Анкаре в кулуарах юбилейного заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).