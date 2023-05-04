Вучич: Путин выразил соболезнования в связи с гибелью детей в школе в Белграде

Москва, , 23:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в белградской школе, где подросток открыл огонь из пистолетов, и в результате чего погибли девять человек. Об этом говорится в опубликованном 4 мая заявлении на сайте президента Сербии Александра Вучича.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил письмо с соболезнованиями, в котором попросил президента [Сербии Александара] Вучича передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — указывается в заявлении.

13-летний подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда 3 мая. Юноша пришёл в учебное заведение с двумя пистолетами и коктейлями Молотова, перед этим тщательно спланировав нападение и подготовив список потенциальных жертв.

МВД Сербии сообщило о гибели девяти человек: восьми детей и охранника. Ещё шесть школьников и один учитель получили ранения и были госпитализированы.

В Сербии с 5 мая объявлен трёхдневный траур.

Вучич назвал инцидент большой трагедией и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Президент отметил, что семья стрелявшего мальчика является образцовой, а сам он был одним из лучших учеников школы. Нападавшего ребёнка поместили в психдиспансер.