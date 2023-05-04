Москва, , 23:42 — REGNUM Футболисты «Наполи» сыграли вничью с «Удинезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии и досрочно стали победителями первенства страны. Для «Наполи» это первое чемпионство с 1990 года.

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Встреча в Удине завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Санди Лордич (13-я минута), за «Наполи» отличился Виктор Осимхен (53).

Неаполитанцы набрали 80 очков в 33 турах и за пять матчей до конца чемпионата стали недосягаемы для соперников.

Клуб Лучано Спалетти опережает идущий вторым «Лацио» на 16 очков.

«Наполи» в третий раз в истории стал чемпионом Италии.