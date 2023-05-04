В Сети распространили видеозапись нападения на члена российской делегации на ПАЧЭС в Анкаре

Анкара, , 23:39 — REGNUM Видеозапись с кадрами нападения на Валерия Ставицкого — секретаря российской делегации, прибывшей на заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит развернутый флаг Украины. Российский делегат резко выхватывает из рук парламентария флаг, после чего Мариковский набрасывается на него с кулаками

Депутат успел несколько раз ударить Ставицкого и отобрал у него флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о нападении на Валерия Ставицкого стало известно от посольства России в Турции. Сообщение распространил ТАСС. Инцидент произошел в коридоре гостиницы, в которой проводилось одно из мероприятий ПАЧЭС.

Кроме того, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольга Тимофеева рассказал о том, что украинские делегаты на саммите попытались сорвать выступление российских представителей России, но потерпели неудачу.

Она назвала действия украинской стороны цирком.