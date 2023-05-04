ВВС Украины сбили свой Bayraktar TB2 в небе над Киевом
Киев, 4 мая 2023, 23:23 — REGNUM Украинские военные сбили свой же беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом. Эту информацию 4 мая подтвердили в ВВС страны после того, как СМИ и Telegram-каналы обратили внимание на то, что уничтоженный над Киевом беспилотник похож на Bayraktar.
Согласно распространённому военными сообщению, дрон турецкого производства якобы потерял управление.
«Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — говорится в заявлении.
Видео уничтожения дрона ранее распространилось в Сети. На кадрах видно, как горящий аппарат падает в центре Киева. После этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о возникновении пожара в Соломенском районе. До этого в Киеве звучала воздушная тревога и, по словам очевидцев, в течение 10-20 минут раздавались звуки взрывов от работы ПВО, пытавшейся сбить дрон.