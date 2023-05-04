Киев, , 23:23 — REGNUM Украинские военные сбили свой же беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом. Эту информацию 4 мая подтвердили в ВВС страны после того, как СМИ и Telegram-каналы обратили внимание на то, что уничтоженный над Киевом беспилотник похож на Bayraktar.

Киев (сс) Andrzej Harassek

Согласно распространённому военными сообщению, дрон турецкого производства якобы потерял управление.

«Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — говорится в заявлении.

Видео уничтожения дрона ранее распространилось в Сети. На кадрах видно, как горящий аппарат падает в центре Киева. После этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о возникновении пожара в Соломенском районе. До этого в Киеве звучала воздушная тревога и, по словам очевидцев, в течение 10-20 минут раздавались звуки взрывов от работы ПВО, пытавшейся сбить дрон.