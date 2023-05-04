Москва, 4 мая, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Россия работает над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооружённого конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 4 мая в эфире Первого канала.

Mid.ru Замминистра иностранных дел Сергей Рябков

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон перешли в фазу горячей войны. Он указал, что России нужно поддерживать отношения с США. Лавров выразил надежду на то, что у американской стороны ещё «проснётся разум», тогда будет возможно возобновить диалог.

Замглавы МИД РФ Рябков указал, что Москва работает над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооружённого конфликта.

При этом Рябков отметил, что Москва готова использовать все средства, имеющиеся в её распоряжении, чтобы никому не было дозволено совершить посягательства на безопасность России, на безопасность российского лидера и на безопасность политического руководства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил замглавы МИД РФ Рябков, на сегодняшний день Россия и США уже прошли период холодной войны и находятся в стадии горячего конфликта.