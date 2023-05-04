Тело девушки обнаружили в хостеле в центре Москвы
Москва, 4 мая 2023, 23:07 — REGNUM В хостеле в центре Москвы 4 мая обнаружили тело 20-летней девушки, сообщает РЕН ТВ.
По данным журналистов, там же обнаружили ещё одну девушку без сознания, её госпитализировали.
Согласно предварительный информации, на пострадавших не было признаков насилия или каких-либо телесных повреждений.
Для установления причины смерти девушки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Инцидент находится на контроле у Басманной межрайонной прокуратуры.
2 мая ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге нашли мёртвой пропавшую в декабре 2022 года 19-летнюю студентку СПбГУ. Причины смерти предстоит выяснить следователям.