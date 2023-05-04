Москва, 4 мая, 2023, 23:07 — ИА Регнум. В хостеле в центре Москвы 4 мая обнаружили тело 20-летней девушки, сообщает РЕН ТВ.

gery Хостел

По данным журналистов, там же обнаружили ещё одну девушку без сознания, её госпитализировали.

Согласно предварительный информации, на пострадавших не было признаков насилия или каких-либо телесных повреждений.

Для установления причины смерти девушки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Инцидент находится на контроле у Басманной межрайонной прокуратуры.

2 мая ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге нашли мёртвой пропавшую в декабре 2022 года 19-летнюю студентку СПбГУ. Причины смерти предстоит выяснить следователям.