Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева
Киев, 4 мая 2023, 22:23 — REGNUM Взрывы и пожар произошли в Соломенском районе Киева, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, горит четырехэтажное здание. Кроме того, Кличко отметил, что площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров.
Мэр также уточнил, что в здание могли попасть обломки беспилотного летательного аппарата. Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая украинские СМИ распространили информацию о том, что в Киеве и Одессе прогремела серия взрывов. Позже стало известно, что, по предварительным данным, один из взрывов в столице Украины произошел в результате прилёта по военному заводу «Арсенал».