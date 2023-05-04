Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе украинской столицы

Киев, , 22:23 — REGNUM Взрывы и пожар произошли в Соломенском районе Киева, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Пожар Niklas Freidwall

По его словам, горит четырехэтажное здание. Кроме того, Кличко отметил, что площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров.

Мэр также уточнил, что в здание могли попасть обломки беспилотного летательного аппарата. Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая украинские СМИ распространили информацию о том, что в Киеве и Одессе прогремела серия взрывов. Позже стало известно, что, по предварительным данным, один из взрывов в столице Украины произошел в результате прилёта по военному заводу «Арсенал».