Киев, 4 мая, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Взрывы и пожар произошли в Соломенском районе Киева, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Niklas Freidwall Пожар

По его словам, горит четырехэтажное здание. Кроме того, Кличко отметил, что площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров.

Мэр также уточнил, что в здание могли попасть обломки беспилотного летательного аппарата. Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее в этот день в Киеве и области была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников появившихся в небе над украинской столицей. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Городская администрация в комментарии к происходящему упомянула о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА REGNUM, украинские СМИ распространили информацию о том, что в Киеве и Одессе прогремела серия взрывов в ночь на 4 мая. Позже стало известно, что, по предварительным данным, один из взрывов в столице Украины произошел в результате прилёта по военному заводу «Арсенал».