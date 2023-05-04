Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе украинской столицы
Киев, 4 мая, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Взрывы и пожар произошли в Соломенском районе Киева, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, горит четырехэтажное здание. Кроме того, Кличко отметил, что площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров.
Мэр также уточнил, что в здание могли попасть обломки беспилотного летательного аппарата. Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Ранее в этот день в Киеве и области была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников появившихся в небе над украинской столицей. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Городская администрация в комментарии к происходящему упомянула о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщало ИА REGNUM, украинские СМИ распространили информацию о том, что в Киеве и Одессе прогремела серия взрывов в ночь на 4 мая. Позже стало известно, что, по предварительным данным, один из взрывов в столице Украины произошел в результате прилёта по военному заводу «Арсенал».