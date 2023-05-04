Москва, , 22:18 — REGNUM Уголовное дело возбудили из-за травмирования подростка в результате падения кабины лифта в многоэтажке на юго-востоке Москвы, сообщили 4 мая в столичном управлении СК РФ.

Так, люблинским межрайонным следственным отделом СУ СК возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как рассказали следователи, вечером 4 мая в одном из домов на 6-й улице Верхние Поля в Москве произошел сбой в работе лифта, последовало резкое торможение. В момент инцидента в лифте находился 16-летний подросток.

Он был госпитализирован. Как писало ИА REGNUM, по предварительным данным, у подростка диагностировали перелом ноги.

Следователи продолжают работу на месте, устанавливаются причины происшествия.