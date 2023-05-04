Вашингтон, 4 мая, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине сорвало планы США по ослаблению и уничтожению РФ. Об этом 4 мая заявил в своем YouTube-канале экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он заявил, что Вашингтон не менее 20 лет работал, чтобы различными способами ослабить страну. В США уже решили не беспокоиться успехам, которые начались в России, когда президентом стал Путин.

«Россия предприняла операцию, которая защитила страну…Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории», — сказал Макгрегор.

Военный эксперт напомнил, что Россия предупреждала США, что не будет терпеть расширения НАТО на восток. Игнорирование этого и вынудило Москву начать СВО, считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макгрегор заявил, что планы о готовящемся наступлении ВСУ являются несбыточными. Он также уверен, что Киев не сможет победить в конфликте, а заявления об обратном являются лживыми.

Полковник также высоко оценил действия российской разведки. Он отметил, что ВС РФ провели превосходную операцию по ликвидации девяти украинских бригад.