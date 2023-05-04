Мадуро в телефонном разговоре с Путиным осудил попытку нанесения удара по Кремлю

Москва, , 21:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл 4 мая телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщил сайт Кремля.

Владимир Путин © Алексей Никольский/РИА Новости

В беседе Мадуро осудил атаку украинских беспилотников по Кремлю.

«Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

От имени народа Венесуэлы глава государства выразил чувства солидарности и поддержки России.

Телефонный разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в Кремле, БПЛА были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерба.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотниками кремлёвской резиденции президента.

МИД России заявил 4 мая, что нет сомнений, что «за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим». При этом подчёркивалось, что украинский режим не мог пойти на такие действия без одобрения США.