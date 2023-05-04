Москва, 4 мая, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась от серьёзного диалога, к нему не готов сам Запад. Об этом 4 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью главы МИД Франции Катрин Колонна.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Мы никогда не отказывались от серьёзного, профессионального диалога, учитывающего не только взаимные интересы, но и реалии», — сообщила Захарова.

При этом она подчеркнула, что западные оппоненты России не готовы к диалогу, сделав ставку на выполнение совершенно бесперспективной задачи — нанесение России стратегического поражения.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, представитель МИД Мария Захарова ответила главе МИД Франции, что между странами давно действует «режим тишины». Она уточнила, что все контакты почти свели на нет по инициативе Парижа. Она заявила, что прекратили работать 14 российско-французских групп, созданных для обсуждения глобальных и региональных проблем, не проводятся межмидовские консультации, в прошлом остались также телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях. Более того, общение российских дипломатов с коллегами свели к минимуму. Кроме того, почти полностью отсутствует взаимодействие с Россией в таких областях, как культура и образование.