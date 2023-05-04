Вашингтон, 4 мая 2023, 21:43 — REGNUM США собирают информацию об атаке дронов на Кремль, но это не является расследованием. С таким заявлением 4 мая выступил перед журналистами координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Атака БПЛА на Кремль
Атака БПЛА на Кремль
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не расследуем данный инцидент, и я хочу это прояснить. Мы по-прежнему выясняем обстоятельства данного происшествия», — сказал он.

Кирби отметил, что пока в Вашингтоне не сделали каких-либо выводов по этому поводу. Ранее он отметил, что США не поощряют Украину наносить удары по российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США причастны к атаке на Кремль, так как Украина согласовывает цели с Вашингтоном. Кирби на это заявил о непричастности американской стороны.

В связи заявлением Москвы, что беспилотники прислали для покушения на президента России Владимира Путина, в Белом доме заявили, что не поощряют атаки на лидеров государств.