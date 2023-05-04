Белый дом призвал не считать расследованием сбор информации об атаке дронов на Кремль

Вашингтон, , 21:43 — REGNUM США собирают информацию об атаке дронов на Кремль, но это не является расследованием. С таким заявлением 4 мая выступил перед журналистами координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Атака БПЛА на Кремль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не расследуем данный инцидент, и я хочу это прояснить. Мы по-прежнему выясняем обстоятельства данного происшествия», — сказал он.

Кирби отметил, что пока в Вашингтоне не сделали каких-либо выводов по этому поводу. Ранее он отметил, что США не поощряют Украину наносить удары по российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США причастны к атаке на Кремль, так как Украина согласовывает цели с Вашингтоном. Кирби на это заявил о непричастности американской стороны.

В связи заявлением Москвы, что беспилотники прислали для покушения на президента России Владимира Путина, в Белом доме заявили, что не поощряют атаки на лидеров государств.