Амстердам, 4 мая, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Бельгия получила 200 млн евро в качестве доходов от замороженных российских активов и направит все средства на оказание помощи Киеву. Об этом 4 мая объявил бельгийский премьер-министр королевства Александер Де Кроо в Гааге, выступая вместе с нидерландским коллегой Марком Рютте и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо обнимает президента Украины Владимира Зеленского

«Мы получили примерно €200 млн доходов с российских активов, замороженных в Бельгии, и мы используем эти фонды только для поддержки военных усилий Украины и поддержку украинских беженцев в Бельгии», — сказал Де Кроо.

Он пообещал, что специалисты продолжат поиски оснований, которые позволят полностью изъять замороженные средства. В Бельгии нашли активы Центробанка РФ на сумму 180 млрд евро.

Де Кроо подчеркнул, что считает передачу Киеву российских активов допустимой «с экономической и моральной точки зрения».

Зеленский выразил надежду, что основания для изъятия российских средств найдут и передадут всё Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, если за рубежом начнут изымать российские активы РФ. В случае хищения средств в России введут внешнее управление на активы недружественных государств.

В Евросоюзе ранее неоднократно заявляли, что специалисты изучают законодательство в поисках повода изъять российские активы, но не могут найти.