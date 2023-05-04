Мелитополь, , 21:00 — REGNUM Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ «Об установлении временного (полного) запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области». Об этом он сообщил 5 мая в Telegram-канале.

Алкоголь © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Запрет начнёт действовать с 5 мая и продлится до 3 августа. Физическим лицам, нарушившим запрет, будет грозить штраф до 40 тысяч рублей с конфискацией алкоголя, юридическим — от 100 до 300 тысяч.

«Исключение — розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — написал Балицкий.

В Запорожской области продолжает действовать запрет на продажу военнослужащим любой алкоголесодержащей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Госдума приняла закон о переходном периоде для регулирования рынка алкоголя в новых регионах России. Алкоголь, произведённый в ЛНР и ДНР, допускается к продаже только на территориях этих субъектов до окончания срока годности такой алкогольной продукции.