Донецк, , 20:42 — REGNUM ВСУ начали атаковать позиции Вооружённых сил России под Угледаром в ДНР. Об этом 4 мая сообщило сетевое издание «Русская Весна».

По данным журналистов, поступают сообщения о боях в районе Никольского и Павловки. Предварительно враг провёл артподготовку по переднему краю обороны, а также применил дроны.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Бои в районе посадок, сообщения о том, что несколько позиций могли перейти к врагу, не соответствуют действительности», — сообщили в издании.

По предварительным данным, это — разведка боем, а не крупное наступление.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая директор американской национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Киев ещё не определился с датой наступления. Командование ВСУ дорабатывает приоритеты, определяет масштабы атаки.

Ранее в Белом доме заявили, что НАТО обеспечил Украину всем необходимым для масштабного контрнаступления. В Киеве заявляют, что не все обещания исполнены.