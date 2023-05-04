МЧС: в Тюменской области эвакуировали 79 человек из-за пожара

Тюмень, , 20:28 — REGNUM В главном управлении МЧС России по Тюменской области сообщили 4 мая, что почти 80 жителей эвакуировали из 30 жилых домов из-за пожара.

Борьба с пожаром в Тюменской области Кадр из видео. МЧС России

По информации ведомства, аэромобильная группировка в составе 50 человек и четырёх единиц техники выехала к месту лесного пожара, который перекинулся на 13 жилых строений в селе Успенка Тюменской области. Для тушения пожара задействовали два вертолёта Ми-8 с водосливным устройством.

Ранее источник «Известий» сообщил, что в селе Успенка Тюменской области в результате распространившегося природного пожара сгорело 10–11 домов, тушение осложняют ветер и погодные условия.

Спасатели приступили к эвакуации детей из Успенского психоневрологического интерната. Также из дома престарелых «Милосердие» вывели 45 маломобильных граждан.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 96 лесных пожаров на общей площади 11 044 га. Уточняется, что пожары удалось ликвидировать на территории Вологодской, Самарской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Амурской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Омской областей; в Башкирии и Бурятии; в Пермском, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях; а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Еврейской автономной области.

Сейчас в России насчитывается 69 лесных пожаров на общей площади 9421 га, на которой ведутся работы по их активному тушению.