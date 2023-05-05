Москва, , 07:18 — REGNUM Научно-технический центр «Бакор» запатентовал технологию изготовления фильтров для очистки производственных газов. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фильтр для очистки производственных газов Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Технические характеристики разработки превосходят показатели импортных аналогов. Например, она более устойчива к высоким температурам, а срок службы составляет от двух до пяти лет в зависимости от условий эксплуатации. Фильтр производится из отечественного сырья и материалов», — отметил Овчинский. Он добавил, что решения, разрабатываемые столичными предприятиями, позволяют решать насущные вопросы не только промышленности, но и других сфер экономики.

Запатентованные фильтры будут в первую очередь актуальны для металлургической, химической и нефтехимической отраслей. При их использовании, в отличие от рукавных аналогов, не нужно «разбавлять» горячие очищаемые газы большими объемами атмосферного воздуха, чтобы снизить температуру на входе. Эта особенность позволяет снизить стоимость монтажа и обслуживания.

В 2020 году научно-технический центр «Бакор» получил статус промышленного комплекса. Так, производитель начал получать значительные налоговые льготы от города, а сэкономленные средства направлять на модернизацию своей площадки. В том же году компания получила заём на 200 миллионов рублей от московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства для приобретения производственного и аналитического оборудования.