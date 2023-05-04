Москвичка получила сотрясение мозга после наезда школьника на элетросамокате

Москва, , 20:01 — REGNUM В Москве пожилая женщина оказалась в больнице с серьёзными травмами после наезда самокатчика. Об этом сообщил «МК».

Электросамокат © Антон Денисов/РИА Новости

Инцидент произошёл утром 3 мая на улице Ландышева. По данным издания, школьник на чёрном элетросамокате торопился на занятия, на секунду отвлёкся от дороги и сбил сотрудницу таможни, которая шла на работу по направлению к Куркинскому шоссе.

Помощь пострадавшей, которая упала на асфальт, оказал неравнодушный прохожий. Прибывшие на машине скорой помощи медики доставили женщину в больницу. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы двух зубов и множественные ушибы лица и тела.

Выяснилось, что электросамокат шестикласснику купили этой весной, чтобы он быстро добирался в школу. По словам мальчика, он ехал со скоростью примерно 20 км/ч по тротуару и на секунду отвлёкся от дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Москве произошёл похожий инцидент. Ребёнок двух лет пострадал в результате наезда на него мужчины на электросамокате. Мужчина 24 лет на юго-западе Москвы возле одного из жилых домов на улице Профсоюзной сбил ребёнка, гулявшего по тротуару в сопровождении матери. Несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали.

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