В центре Москвы начались сбои в работе навигации GPS
Москва, 4 мая 2023, 19:58 — REGNUM В пределах Бульварного и Садового кольца в Москве у пользователей различных приложений возникли проблемы с навигацией, средства GPS работают со сбоями. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пользователей и Telegram-каналы.
«В области внутри Садового кольца наблюдаются проблемы с GPS — у пользователей возникают сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте», — сообщили в пресс-службе сервиса «СитиДрайв».
В пресс-службе сервиса «Юрент» подтвердили, что наблюдают сбои с GPS в работе своего приложения, но причин их возникновения не знают.
Проблемы с навигацией внутри Садового кольца появились и в приложении «Яндекс Навигатора». В компании связали проблему со сбоями в работе GPS.
Сообщается, что при нахождении на Тверской гаджет может показать геолокацию в районе Внуково. Ранее подобное уже бывало в столице, но обычно возле Кремля.