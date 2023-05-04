В Польше приняли проект, позволяющий топить суда и сбивать самолёты в случае угрозы Baltic Pipe

Варшава, , 19:46 — REGNUM Совет министров Польши принял законопроект, позволяющий топить суда, которые угрожают безопасности газопровода Baltic Pipe. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Газокомпрессорная станция Голенюв в Польше © EPA/MARCIN BIELECKI/ТАСС

Новые правила вступят в силу через 30 дней. Уточняется, что решение предназначено только для исключительных ситуаций. Закон призван расширить возможности «эффективного воздействия на современные террористические угрозы».

«В случае террористической угрозы министр национальной обороны сможет принять решение о потоплении вражеского корабля», — говорится в документе.

Закон также распространяется на иностранные гражданские самолёты.

«В случае теракта с применением иностранного гражданского самолёта его можно будет уничтожить», — говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году польская редакция портала Business Insider отметила, что Baltic Pipe предназначался для транспортировки газа из месторождений на норвежском шельфе. При этом польский государственный нефтегазовый концерн PGNiG подписал соглашение о заполнении трубопровода, и у него есть доли в месторождениях в Норвегии.

Проект разработан датским оператором системы передачи газа и электроэнергии Energinet и польским оператором системы передачи газа Gaz-System. Официальный запуск газопровода, проложенного между Норвегией и Польшей через Данию, состоялся 1 октября 2022 года.