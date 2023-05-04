Вашингтон, 4 мая, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден расширил полномочия Вашингтона по реагированию на события в Судане. Глава Белого дома 4 мая новым исполнительным указом утвердил введение рестрикций в отношении лиц, действия которых вызывают дестабилизацию обстановки в этой стране. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press Дым над Хартумом

При этом в документе не уточняется, в отношении кого именно Вашингтон намерен ввести санкции. Как пояснил Байден, ограничения коснутся людей, которые «подрывают демократическую трансформацию в Судане, прибегают к насилию в отношении гражданских, совершают серьёзные нарушения прав человека», сообщило ТАСС. Также в этот список могут попасть лица, причастные к коррупции в Судане и действиям против сотрудников ООН.

В уведомлении конгрессу американский президент подчеркнул, что ситуация в Судане представляет «чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике» США.

Как сообщало ИА REGNUM, в Судане с 15 апреля идут бои между вооружёнными силами и Силами быстрого реагирования (спецназ). С 24 апреля стороны объявили о трёхдневном перемирии. Региональный директор Международного комитета Красного Креста в Африке Патрик Юсеф 25 апреля заявил, что вооружённые люди захватили медучреждения в Судане, запасы были разграблены.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия подтверждает неизменную готовность продолжать содействовать Судану в урегулировании нынешних трудностей и в возвращении на путь мира и устойчивого развития.

В связи с угрозой безопасности в Москве приняли решение о необходимости эвакуировать из Судана российских граждан. 2 мая в Москву доставили группу граждан России и ряда дружественных стран. Они прилетели на самолётах военно-транспортной авиации ВКС России.