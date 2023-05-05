Москва, , 10:12 — REGNUM За январь–февраль 2023 года предприятия Москвы произвели на 33,6% больше электрооборудования, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

«В городе действует свыше 130 производств электрического оборудования, где трудоустроены более 17 тысяч человек. В январе — феврале 2023 года столичные компании выпустили на 33,6% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом 2022-го», — заявил Ефимов. Он добавил, что для отдельных категорий, в частности электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств, рост производства был на уровне 59,7%.

Рост производства связан с несколькими факторами: растущим спросом на продукцию со стороны покупателей, а также с модернизацией предприятий вследствие этого.

«Важное место в столичной отрасли производства электрооборудования занимают кабельные предприятия. Сегодня в городе действуют 18 компаний из данной сферы», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что часть предприятий получает системную поддержку от города в виде налоговых преференций. Сэкономленные деньги компании направляют на свое развитие.