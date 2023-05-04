Москва, 4 мая, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в четверг, 4 мая, о конце «мира по-американски». По словам дипломата, западное доминирование «идёт к закату».

Zuma/TASS Василий Небензя

«Вопрос в том, куда мы дрейфуем и как будет выглядеть обновлённая система международных отношений, сегодня остаётся открытым. Ясно одно — мир больше не будет однополярным», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее постпред говорил, что НАТО ведёт опосредованную войну против России. Небензя отметил, что коллективный Запад насаждает человеконенавистнические и лживые установки, которые сильнее всего отразились на Украине, сформировавшей «русофобскую неонацистскую диктатуру». Подобная опосредованная война, по мнению постпреда, грозит самыми пагубными последствиями всему человечеству.