В белгородском селе нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу

Белгород, , 19:13 — REGNUM Неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 обнаружили в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram канал Shot.

Авиабомбы ФАБ-500 (с) РИА Новости

По данным источника, снаряд упал на участок жительницы села Головчино Грайворонского городского округа 25 апреля и ушла под землю на 15 метров. Как уточнил Telegram-канал Mash, хозяйка участка услышала звук удара и обнаружила в своём дворе воронку, после этого она сразу обратилась в экстренные службы. Прибывшие на место специалисты эвакуировали 56 жителей прилегающей к участку улицы. Сам боеприпас раскопали только несколько дней спустя после окончания дождей.

Третьего мая снаряд был уничтожен на полигоне. Принадлежность боеприпаса пока неизвестна. ФАБ-500 стоят на вооружении как российских, так и украинских военных.

Это уже третий инцидент с падением снарядов модели ФАБ-500 на территории региона за две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля авиабомба нештатно сошла с пролетавшего над Белгородом российского истребителя Су-34 и взорвалась.

22 апреля авиационный боеприпас ФАБ-500 нашли на улице Шаландина, 15 в Белгороде на глубине семи метров Жителей 17 многоэтажных домов в радиусе 200 метров от места обнаружения боеприпаса эвакуировали. По предварительным данным, в них проживает порядка трёх тысяч человек.

Чтобы достать снаряд из-под земли, в городе пришлось отключить водоснабжение и перекрыть движение автотранспорта. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в Белгородской области ввели режим ЧС.

Эксперты после обследования заявили, что обнаруженный снаряд не взрывоопасен. Взрывотехники Минобороны вывезли боеприпас на специальный полигон и обезвредили его.