«Фонтанка»: на Дворцовой площади в Петербурге во время репетиции парада заметили неизвестный дрон

Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM Во время репетиции парада Победы на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга 4 мая неизвестный поднял в воздух дрон, несмотря на запрет полётов. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По информации журналистов, БПЛА взлетел перед самым проходом военнослужащих парадным строем. Аппарат летал недолго и упал на асфальт, его понял мужчина в капюшоне. К нему подошли сотрудники полиции и увели.

Дрон летел не очень высоко и неровно. Продолжительно, его запустили для проверки действия подавителей беспилотников, установленных на крышах.

В Санкт-Петербурге до 15 мая действует запрет на полёты БПЛА без согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая российские средства ПВО сбили беспилотник в Донецке. В месте, где он упал, началось задымление. Также сегодня сбили украинский разведывательный дрон под Белгородом. Его могли использовать для поиска целей для ракетного или артиллерийского удара.

Прошлой ночью на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошло три взрыва в результате атаки дронов. На предприятии начался пожар, один из резервуаров разрушился. Огонь погасили.