В Комсомольске-на-Амуре пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи и сбежал

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 19:06 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи и сбежал, сообщил 4 мая Telegram-канал «Медицинская Россия».

Машина скорой помощи © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Минздрав Хабаровского края пояснил, что скорую помощь для мужчины вызвал сотрудник полиции. Выяснилось, что бригада медиков приехала на вызов, где оказала первую помощь пациенту с ранением в шею.

«В автомобиле скорой его под охраной полиции повезли по Ленинградской в стационар второй больницы», — сообщили в ведомстве.

Когда внимание сотрудников полиции ослабло, пациент решился на побег.

Мужчину позже задержали, оказали ему медицинскую помощь и отправили в отделение полиции.