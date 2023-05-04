Орнитолог Рыжов раскритиковал идею депутата создать эскадрилью орлов — перехватчиков беспилотников

Москва, , 19:05 — REGNUM Идея создания эскадрильи орлов — перехватчиков дронов сложна в реализации и небезопасна для птиц. Так предложение депутата Алексея Журавлёва о создании птичьего отряда для защиты важных объектов от атак БПЛА прокомментировал орнитолог, руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Орёл (с) РИА Новости

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв предложил создать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты Кремля и других важных объектов от дронов и прочих беспилотных летательных аппаратов. Такую инициативу депутат высказал после сообщений о полёте и ликвидации двух беспилотников возле Кремля в ночь на 3 мая. Пресс-служба президента России заявила, что БПЛА были направлены Украиной.

Предложение депутата Журавлёва орнитолог не одобрил. Он отметил, что, в первую очередь, это небезопасно для птиц, а, кроме того, технически сложно в реализации.

«Обучить орлов охране и защите можно, но это небезопасно. Высока вероятность травмировать птицу в процессе контакта с дроном. А птицами и жертвовать не хочется. К тому же они дорого обойдутся, если создавать целые эскадрильи. И много времени потребуется на подготовку, обучение. Нехорошая идея», — поделился Рыжов.

Орнитолог отметил, что идея не нова и не так уж нереальна, как это может показаться. Он напомнил, что за рубежом были попытки применять ловчих птиц для защиты аэропортов от дронов. Но идея не получила широкого распространения и осталась на уровне эксперимента.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая около 3 часов ночи в небе над Сенатским дворцом в Кремле были замечены два беспилотных летательных аппарата. Вскоре они были ликвидированы военными и специальными службами. Пресс-служба Кремля назвала причастным к атаке Киев и его западных кураторов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует созывать экстренное заседание Совета безопасности или делать обращение к согражданам в связи с инцидентом с БПЛА. Цели СВО на Украине также не меняются.