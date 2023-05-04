Захарова рассказала о теракте ВСУ в Приднестровье против руководства ОБСЕ ради реакции России

Москва, , 19:16 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 4 мая рассказала, как украинские военные едва не убили в Приднестровье руководителей ОБСЕ.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

Теракт против действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и главы миссии ОБСЕ в Молдавии, гражданки США Келли Кейдерлинг должен был совершить Вячеслав Кисничан. Покушение планировалось, чтобы вызвать международный резонанс и разжечь «приднестровско-молдавский» конфликт ради реакции на это России.

«Всё это — чтобы отвлечь силы и средства от спецоперации», — резюмировала Захарова в своём Telegram.

В последний момент Кисничан отказался от первоначального плана и впоследствии во всём сознался на допросе.

«Убийство высокопоставленных международных чиновников? Никому не кажется, что даже для попутавшего всякие берега Днепра киевского режима это слишком?» — задалась вопросом Захарова.

Пост она подытожила риторическим вопросом о том, не жалко ли правительству США «своих».

Ранее ИА REGNUM писало, что ВСУ перебросили силы в Одесскую область для провокации в Приднестровье. Местные власти в Дачном, Каменке и Раздельной в Одесской области ещё в начале марта стали передавать предназначенные для хранения сельхозпродукции ангары ВСУ для размещения в них военных и техники.