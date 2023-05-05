Актриса, певица, телеведущая и зоозащитница Илона Броневицкая рассказала ИА REGNUM о том, кому на самом деле нужен законопроект, который позволит региональным властям убивать бездомных собак.

Анастасия Евсина, , 11:21 — REGNUM Общественность активно обсуждает законопроект, который позволит региональным властям вводить на своей территории особые правила обращения с бездомными животными, включая право на их умерщвление.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

За такую возможность ратуют некоторые главы регионов, которые считают, что именно из-за отсутствия такого права у властей бродячие собаки нападают на граждан.

Против крайних мер выступают зоозащитники, которые считают, что региональные власти лукавят и причина проблем с бродячими животными никак не связана с необходимостью их убивать.

Актриса, певица, телеведущая и зоозащитница Илона Броневицкая поделилась в интервью ИА REGNUM своим мнением о том, почему регионы так стараются протолкнуть этот закон и поможет ли это сократить число нападений на людей. Также Илона Александровна рассказала, что действительно нужно, чтобы снизить проблему с бездомными животными, и как она относится к термину «зоошизики».

Илона Броневицкая © Сергей Пятаков/РИА Новости

— Илона Александровна, почему некоторые регионы так настаивают на принятии законопроекта, по сути разрешающего убийство бездомных животных?

— Некоторые регионы сильно опозорились, не действовали по закону, сами выпустили ситуацию из-под контроля. С помощью стерилизации собак мы как бы договаривались с природой, а не шли против неё, не убивали животных. Но сейчас, если регионам всё разрешат, ситуация будет ухудшаться. Собаки будут размножаться, догхантеры их начнут отстреливать — и так по кругу.

Регионы хотят наделить полномочиями и к этому очень стремительно идут. Из закона будут убирать все запреты, которые проходят под грифом «гуманно». То есть теперь разрешается «гуманно убить» собаку на газоне.

При этом все кричат о гуманной эвтаназии. Но гуманность предполагает, что собака проведёт в приюте минимум полгода и, только если не найдёт хозяев, будет усыплена. Но об этом нет речи! Тем более что регионам теперь не обязательно иметь приюты, достаточно комнаты передержки. Ещё в новой редакции хотят убрать пункт, который запрещал использовать вредящие жизни и здоровью животного вещества и приспособления. Похоже, что с новым законом мы откатываемся в бандитские 90-е, когда по улицам ездили машины, из окон которых свободно стреляли по собакам. Регионам выгодно это полное отсутствие отчётности и норм. Из бюджета будут выделяться огромные деньги на убийства, а контроля — ноль.

— Но считается, что если усыплять агрессивных собак, число нападений бездомных собак на людей снизится…

— Нет, в целом покусов меньше не станет. Возможно, сначала покажется, что нападений стало меньше, особенно в регионах, где царит хаос. Например в Астрахани, Оренбурге. Но потом ситуация вернётся в обычное русло. В этих регионах и сейчас самые большие суммы (в сравнении с другими регионами) уходят на борьбу с проблемой, а положение — хуже всех. Местным властям стоило бы постесняться даже предлагать такие инициативы, призывать к убийствам. А мэр Оренбурга (Сергей Салмин. — Прим. ред.) вообще попытался едко пошутить, разозлить народ, когда ответил, что собак, растерзавших мальчика, выпустят обратно. Специально было сказано, чтобы вселить в людей ненависть к программе ОСВВ и действующему закону. Хотя сам проштрафился.

Примечание редактора: После того как в Оренбурге стая собак напала на восьмилетнего мальчика, мэр города сообщил, что три напавшие собаки были с бирками и это якобы не позволяет их изъять из среды обитания. Ещё четыре особи были отправлены на стерилизацию, а затем отпущены по истечении трёх недель.

Бездомная собака с биркой в ухе © Александр Патрин/РИА Новости

— Как вы относитесь к тому, что зоозащитников называют «зоошизой»?

— Под каким-то постом в соцсетях в обсуждении я не сдержалась и написала комментарий, что тот, кто может просто взять и отравить собаку, разве человек? Может ли нормальный человек так поступить? А мне ответили: «Ты зоошиза, а я люблю смотреть, как в муках корчится шавло (Шавка, собака. — Прим. ред.)». И кого после таких слов называть «шиза»?

— Есть мнение, что зоозащита мало думает о людях и милосердна только к собакам и кошкам.

— А ещё говорят, что зоозащита — это иноагент и пытается расколоть общество… Это подлый аргумент про милосердие только к животным. Страшно подумать, что мы живём в таком обществе, где слово «зоозащита» является оскорбительным. Логика же простая — если я люблю животных, то не хочу, чтобы они страдали на улицах.

Есть просто такая личная потребность помогать другим, помогать нуждающимся. Это и называется милосердием. Невозможность пройти мимо чьей-то беды.

— А зоозащитники помогают собирать помощь людям?

— Конечно! Мы помогаем и инвалидам, и бедным, нуждающимся людям. Помогаем, просто когда хочется помочь. Сейчас участникам СВО многие помогают, в том числе зоозащитники. Ведь милосердие не избирательно. Если я могу что-то сделать, то я делаю, помогаю. Знаю многих женщин, которые подкармливают кошек и собак, они участвуют в волонтёрском движении «Шьём для наших». Потому что у них сердце живое. Не думаю, что человек, который спокойно смотрит, как в предсмертных муках корчится собака, поможет кому-то. Только если добить.

— Вы согласны с тем, что милосердие по большей части присуще женщинам?

— Помогать — это не только женская черта. Есть среди зоозащитников и мужчины, абсолютно здравомыслящие, которые сострадают, например Илья Резник. Человек, который пережил блокаду. Недавно он написал открытое письмо нашему президенту Владимиру Путину, в котором просил обратить внимание на ужасные думские инициативы с разрешением эвтаназии. Илья Рахмиэлевич очень правильно расписал, почему надо остановить принятие поправок с наделением регионов полномочиями.

Илья Резник © Максим Блинов/РИА Новости

— Сообщалось, что немцы сейчас часто берут собак из приютов в России. Почему?

— Собаки передаются в собственность некоторым зарубежным фондам, есть такая практика. А у немцев, как бы странно это ни звучало, есть сейчас такая черта — им хочется кому-то помогать, хочется быть милосердными. Они берут собак из России, из Румынии. В Германии вообще очень активно берут животных из приютов, там на месяцы вперёд очередь. Для немца счастье не купить, а именно взять животное из приюта. У них такие искренние эмоции, что они спасли, помогли, смогли поступить как герои.

— В России не распространена такая практика?

— А у нас в основном помогают бабушки, люди возрастные, которые не могут пройти мимо голодных собачек, кошечек, и на последнюю пенсию им корма покупают. При этом сейчас депутаты разрабатывают инициативу, чтобы запретить подкармливать животных на улице. Они сделают больно этим людям, которые просто хотят быть милосердными.

— До принятия закона об ответственном обращении с животными в 2018 году бездомных собак практически свободно могли убить. Помог ли закон сократить популяцию бездомных животных?

— Популяцию невозможно посчитать в каждом отдельном регионе. Потому что местные власти считают животных по бюджету, а суммы, выделяемые на отлов, пишут несоразмерные числу собак. Нужно смотреть статистику покусов, которую предоставляет Роспотребнадзор. Я изучала данные — на 16% снизились покусы с 2018 года. Это 23 млн неукушенных людей. Это значит, что ОСВВ работает.

А там, где не работает, продвигают теперь поправки с убийством. В угоду тем, кто не соблюдал пункты закона, кто сам проштрафился, им теперь нужны поправки об убийстве.

— Есть ощущение, что и в ситуацию с животными пробирается политика…

— Какие-то грязные истории с деньгами, убийствами и коррупцией. Уже начались провокации. Появляются сообщения о возможном деле в отношении Владимира Гройсмана. Якобы в Нижнем Новгороде, где давно нет проблем с безнадзорными псами, на самом деле не такая уж благополучная обстановка, что там не решена проблема, что стаи собак якобы там нападают.

И уже появляются злорадствующие ответчики на это, мол, вот как на самом деле в хвалёном Нижнем Новгороде. Так делают в предвыборные кампании, это политтехнологии, которые теперь коснулись и зоозащиты

Собаки в вольере на территории приюта для бездомных животных © Илья Питалев/РИА Новости

— А каких мер, на ваш взгляд, действительно не хватает, чтобы эффективно решить проблему с бездомными собаками?

— Нужна полноценная работа с хозяевами, запрет на выгул без хозяина. Необходима обязательная регистрация собак, лицензирование и контроль над разведением. Ещё стоит усложнить процедуры приобретения животного и усилить контроль над исполнителями контрактов по отлову и стерилизации. Возможно, нужен некий единый список исполнителей, квалифицированных ловцов с разрешениями, и чтобы они не воровали деньги.

— Как думаете, почему обязательное чипирование и регистрацию питомцев так и не закрепили законодательно?

— Честно, не понимаю почему. Это предложение постоянно отклоняют, причём сверху. На самом деле с обязательной регистрации надо было начинать, закон не может быть без закрепления норм для владельцев животных. И чипирование — это недорого, даже по сравнению с ценами на корм. К тому же существует много фондов помощи содержания питомцев, есть гранты, на которые помогают стерилизовать животных по льготе. И сейчас в решении проблемы бездомных животных появилось много грязи, потому что замешаны деньги, коррупция. К уличным собакам мало искреннего интереса, важнее получить лёгкие деньги или из бюджета, или за контракт на убийство.