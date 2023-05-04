Москва, 4 мая, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Все обвинения в адрес Китая, который будто бы собирается за счёт США укрепить свои позиции в мире, объясняются паникой и страхом Вашингтона лишиться глобальной гегемонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев.

Office of the Director of National Intelligence Эврил Хейнс

Так он прокомментировал ряд антикитайских высказываний главы Национальной разведки США Эврил Хейнс о том, что Китай собирается разделить США с её союзниками и превратиться в ведущую державу.

«Президент Франции Эммануэль Макрон уже успел заявить, что Европе не следует во всём следовать за США. Что, мол, надо иметь автономию и что в вопросе о Тайване не нужно вовлекаться в это противостояние. Кроме того, есть информация, что многие представители европейских дипломатических ведомств высказались в поддержку этого подхода. Так что, возможно, именно на это намекает американская разведка, когда заявляет о планах Китая поссорить США с их союзниками», — сказал Карнеев.

В связи с этим он напомнил, что на рубеже XIX–XX веков США сами проводили ту политику, на которую теперь пеняют Китаю. Они также стремительно продвигались на положение ведущей державы и старались подорвать положение Великобритании. Поэтому нет ничего удивительно, что теперь Китай хочет улучшить своё положение и повысить авторитет на международной арене.

«Однако когда у китайских лидеров спрашивают, то они всегда отвечают, что не собираются смещать США с их пьедестала, а всего лишь хотят повысить уровень жизни собственного населения. И это совершенно закономерное желание. Китай обещает, что не собирается превращаться в мирового жандарма, который будет диктовать остальному миру условия. Он хочет только влиять на принятие глобальных решений. Ничего неправомерного в этой позиции нет», — сказал Карнеев.

При этом, как отметил востоковед, США в последние годы оказались в плену паники по поводу утраты ими положения единственной сверхдержавы.

«И этим всё объясняется. Все многочисленные обвинения в адрес Китая — это следствие подспудного страха перед КНР, которая якобы пытается занять место Америки», — сказал Карнеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хейнс обвинила Китай в том, что он намерен продолжить работать над превращением себя в ведущую державу в Восточной Азии и крупную державу на мировой арене. По её словам, наибольшие опасения вызывает то, что китайская компартия хочет реализовать своё видение за счёт силы и влияния, которыми обладают США, а также за счёт инструментов принуждения. Более того, в Нацразведке убеждены, что КНР попытается поссорить Вашингтон с его союзниками и выставить Штаты провокаторами.