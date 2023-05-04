Минск, , 18:37 — REGNUM Западные страны используют Киев в нынешней борьбе с Москвой также, как использовали Гитлера против СССР. Такие исторические параллели нынешней ситуации на Украине с событиями середины прошлого века провёл посол России в Белоруссии Борис Грызлов, сообщил 4 мая Sputnik

Борис Грызлов © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Перед концертом, посвящённым Дню Победы, дипломат напомнил, что США и Великобритания рассчитывали руками немецкого фюрера ослабить или уничтожить своего главного геополитического конкурента.

«Сегодня США, Евросоюз и НАТО действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы, превратив украинский нацизм в оружие против России», ― указал посол.

Так, отметил Грызлов, в конфликте, развязанном западными странами в 2014 году, в разном формате участвуют десятки стран. При этом не прекращается военная помощь Киеву. Наступательные вооружения, техника и финансы идут киевскому режиму нескончаемым потоком.

«Случилось то, что многим казалось невозможным: немецкие танки вновь стреляют в сторону России. Экономика Запада снова работает на агрессора», ― сказал Грызлов.

Дипломат уверен, что конечной целью Запад видит желание «начисто переписать историю Второй мировой войны, поменять местами жертв и агрессоров, стереть из летописи правду о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом», «лишить нас нашей общей Великой Победы».

Поэтому, указал посол, проводимая Россией спецоперация является «прямым продолжением той борьбы с нацизмом, которую вели наши предки в годы Великой Отечественной».

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью США является уничтожение России и ослабление ряда других стран, в том числе европейских.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что стремление Запада одержать победу над Россией приобрело сейчас очень опасные формы, но какие-либо попытки его осуществления будут означать конец мира.

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