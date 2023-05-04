Глава нацразведки США Хейнс сочла крайне маловероятным применение Россией ядерного оружия в СВО

Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Директор национальной разведки США Эврил Хейнс 4 мая заявила, что Вашингтон на данном этапе не считает вероятным использование Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции. Об этом Хейнс заявила в ходе слушаний в комитете по делам Вооружённых сил сената США.

Ядерный взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается разведсообщества, мы считаем, что это очень маловероятно», — сказала она.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года заявил о постоянных угрозах Запада в адрес России, в том числе о ядерном шантаже. Глава государства напомнил западным странам, что сразу в нескольких аспектах российская военная техника превосходит зарубежную, и предупредил, что «роза ветров может развернуться в их сторону».

В ходе своего выступления Хейнс ранее также коснулась темы контрнаступления Украины и сказала, что Киев пока окончательно не определился с направлениями и масштабами этого, а ВСУ всё ещё финализируют конкретные приоритеты.