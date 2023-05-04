Гоа, Индия, 4 мая, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари обсудили на встрече в Гоа 4 мая текущее состояние двусторонних отношений и ситуацию в Афганистане, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Стороны обсудили текущее состояние российско-пакистанских отношений, региональную и международную проблематику, обменялись мнениями по ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.

Дипломаты также дали высокую оценку взаимодействию России и Пакистана на мировой арене, в том числе на полях ООН и ШОС.

Кроме того, министры договорились о дальнейшем расширении контактов по линии МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Лавров прибыл в индийский штат Гоа для участия в заседании Совета глав МИД стран — участниц ШОС. В ходе встречи министры проведут подготовку к заседанию глав государств — членов организации, которое состоится в начале июля.

Лавров уже провёл встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны договорились продолжать следование курсу на выстраивание справедливой многополярной системы межгосударственных отношений. Министры также провели доверительный обмен мнениями по главным вопросам двустороннего сотрудничества.

Также состоялись переговоры Лаврова с китайским коллегой. Стороны обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине, а также выразили общее мнение о неприемлемости практик неоколониализма.