Спикер парламента Турции Шентоп: Запад решил затягивать конфликт на Украине для получения выгод

Анкара, , 18:36 — REGNUM Турция выступает за то, чтобы конфликт на Украине как можно скорее завершился. С таким заявлением выступил 4 мая спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп на юбилейном заседании спикеров Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре.

Не наигрался Сергей Корсун © ИА REGNUM

Он напомнил, что Турция ранее способствовала обмену пленными между Россией и Украиной, а также зерновой сделке. При этом спикер парламента обвинил страны Запада в затягивании конфликта.

«Потому что, хотя они и не признают этого, получают материальные и моральные выгоды», — сказал Шентоп и призвал не поддаваться на провокации тех, кто наживается на конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз заявил, что Запад несёт угрозу для республики, поэтому нужно выходить из НАТО. Он опасается, что Турцию могут втянуть в конфликт через Украину.

При этом Reuters сообщило, что государственный банк Турции Ziraat отказался принимать платежи за российское зерно в рамках зерновой сделки, пока не будет письменного одобрения от США и ООН.