Москва, 4 мая, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Москва считает, что к атаке беспилотников на Кремль причастны Соединённые Штаты Америки. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Сенатский дворец Московского Кремля

Он подчеркнул, что в Кремле сказали то, что хотели сказать.

«Мы именно сказали то, что хотели», ― сказал в беседе с РИА Новости официальный представитель Кремля, комментируя слова Белого дома о непричастности к атакам дронов на Кремль.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков в ходе брифинга 4 мая заявил журналистам, что за украинской атакой на Кремль стоят США. Он также прокомментировал заявления американских и украинских политиков о том, что атака могла быть инсценировкой. Песков назвал смехотворными попытки откреститься от этого как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США ещё не располагают данными о том, что именно произошло, и потому пока не готовы давать оценки этому событию. Кроме того, он заверил, что сам Вашингтон «не причастен» к инциденту.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в Кремле, БПЛА были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерба.

В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было, глава государства не пострадал. Российский лидер находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы.