Политолог Дудаков об атаке дронов на Кремль: основная часть операций Киева согласуется с США

Москва, , 18:14 — REGNUM Цель, которую поставили себе организаторы налёта беспилотников на Кремль, — информационно-психологическая, и суть её сводится к тому, чтобы запугать российское население. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Беспилотник

Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который назвал смехотворными попытки США откреститься от украинской атаки на Кремль.

«Когда будут задержаны виновники, возможно, будет вскрыта какая-то связь с Киевом и с его кураторами на Западе. То, что за случившимся могли стоять американцы, — это вполне вероятный сценарий, если принять во внимание то, что основная часть операций [Украины] — и военных, и террористических — действительно согласовывается с США», — сказал Дудаков, допустив наличие минимальной вероятности того, что украинские диверсанты могли пойти на атаку без отмашки Вашингтона.

При этом он подчеркнул, что цель этой операции — информационно-психологическая.

«Оказывать давление на российское общество и запугивать его. Никакой иной цели здесь быть не может. На текущий момент США повышают ставки в противостоянии с Россией. Я не думаю, что до окончания контрнаступления [ВСУ] надо ждать чего-то другого. Потом, может быть, откроется окно возможностей для переговоров. Но не раньше», — сказал Дудаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил журналистам, что за украинской атакой на Кремль стоят США, и счёл смехотворными попытки Вашингтона и Киева убедить общественность в обратном. По словам пресс-секретаря главы государства, российской стороне хорошо известно, что подобные решения принимаются не в Киеве, а именно в американской столице. Скептично отнеслись к заверениям американцев и в МИД РФ. Его официальный представитель Мария Захарова напомнила, что прежде США всегда были готовы заявить о своей информированности, в том числе и по весьма сомнительным вопросам, а в этот раз якобы оказались не в курсе.