Вашингтон, 4 мая, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор 4 мая назвал планы Украины о контрнаступлении неосуществимыми, а заявления о его возможном успехе, звучащие от высокопоставленных чиновников, лживыми.

(сс) BMG-2048 Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор

Макгрегор поразился разрушительной силе «империи лжи», созданной Западом во главе с Вашингтоном, которая постоянно выставляет Россию тем «жутким агрессором», которым она фактически не является.

«Русские ясно давали понять, что не потерпят НАТО у своих границ. Это не относится к Латвии и Эстонии, с которыми у них есть общая граница, зато относится к Украине», — сказал Макгрегор.

Полковник при этом отметил, что «империи лжи» порождают в том числе и «бомбы правды», такие как утечка секретных документов Пентагона, а также незаинтересованные независимые журналисты на поле боя.

«Будет становиться всё труднее поддерживать вымышленную историю о том, что украинцы побеждают и вообще на это способны. Как и дальше утверждать, что российская экономика сильно пострадала из-за санкций. В реальности всё как раз наоборот, и она прекрасно себя чувствует», — подытожил Макгрегор в эфире YouTube-канала London Real.

Ранее полковник высоко оценил действия российской разведки. Он отметил, что разведчики провели превосходную операцию по ликвидации девяти украинских бригад и располагают точными сведениями о центрах управления оставшимися.