Глава нацразведки Хейнс: США пока не могут заявить о непричастности Киева к атаке дронов на Кремль

Вашингтон, , 17:57 — REGNUM В данный момент Соединённые Штаты не имеют информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть причастность Киева к атакам беспилотников на Кремль. Об этом 4 мая заявила глава американской национальной разведки Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

Эврил Хейнс © WILL OLIVER/EPA/ТАСС

Как напомнила Хейнс, ранее Киев выступил с утверждением о якобы своей непричастности к этим атакам.

«На данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы вынести независимую оценку», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Белого дома о якобы непричастности США к атакам дронов на Кремль. Она уточнила, что Вашингтон, как правило, сразу заявляет о своей информированности даже по крайне сомнительным вопросам.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. В Кремле уточнили, что дроны вывели из строя системами радиолокационной борьбы.