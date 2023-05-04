Главы МИД России и Китая обсудили усилия по урегулированию кризиса на Украине

Гоа, Индия, , 17:57 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с китайским коллегой Цинь Ганом усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине. Встреча прошла 4 мая в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обсуждён ряд горячих тем, включая усилия по мирному урегулированию украинского кризиса», — говорится в сообщении МИД России.

Стороны в ходе беседы также подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, РИК, «Группе двадцати» и других ключевых международных организациях и диалоговых механизмах.

Отмечается, что беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Лавров прибыл в индийский штат Гоа для участия в заседании Совета глав МИД стран — участниц ШОС. В ходе встречи министры проведут подготовку к заседанию глав государств — членов организации, которое состоится в начале июля.

Лавров уже провёл встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны договорились продолжать следование курсу на выстраивание справедливой многополярной системы межгосударственных отношений. Министры также провели доверительный обмен мнениями по главным вопросам двустороннего сотрудничества.