Захарова ответила Зеленскому на требование «чёткого сигнала» о вступлении в НАТО

Москва, , 17:50 — REGNUM Киев уже получил чёткий сигнал о вступлении страны в Североатлантический альянс. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя обращённое к НАТО требование украинского президента дать гарантии вступления республики в блок.

Территориальная целостность Украины Сергей Корсун © ИА REGNUM

Дипломат уверена, что то, что после завершения спецоперации останется от Украины, «примет» в себя Польша.

«Остатки Украины планирует «принимать» в себя Польша. Сигнала чётче не бывает», ― написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, президент страны Владимир Зеленский, выступая в Гааге, заявил о желании Киева иметь гарантии того, что Украину примут в НАТО после завершения конфликта, так как пока боевые действия на территории страны продолжаются, это сделать невозможно.

Однако, подчеркнул украинский лидер, киевские власти хотели бы получить очень чёткий сигнал, что Украина будет в НАТО после урегулирования конфликта.

Ранее на пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы в Хельсинки украинский лидер заявил, что его страна должна стать 33-м членом НАТО после Финляндии и Швеции. По его словам, препятствий для «политического решения» вопроса нет, так как Киев сотрудничает с альянсом в вопросе совместной обороны.

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