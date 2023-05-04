Сбербанк назвал единичными случаи списания бонусов «Спасибо» в одностороннем порядке

Москва, , 17:37 — REGNUM В пресс-службе Сбербанка заявили, что обращения клиентов банка с жалобами из-за списания бонусов «Спасибо» в одностороннем порядке не являются системными и носят единичный характер.

Спасибо! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обращения клиентов по данной теме являются единичными и не системными при общей аудитории программы лояльности в 67 миллионов человек», — рассказал собеседник РИА Новости.

В Сбербанке отметили, что решение банка о списании бонусов применяется исключительно в случае обнаружения аргументов, подтверждающих нарушение клиентом правил программы лояльности «СберСпасибо».

Ранее о том, что в интернете появились жалобы граждан России на Сбербанк, сообщило издание «Коммерсантъ». По данным источника, банк без предупреждения списывал бонусы «Спасибо» и блокировал соответствующие счета некоторых клиентов, нарушивших условия бонусной программы.

В конце апреля глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей за акцию. Таким образом, всего банк направит держателям ценных бумаг 565 миллиардов рублей.