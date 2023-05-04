Москва, 4 мая, 2023, 17:37 — ИА Регнум. В пресс-службе Сбербанка заявили, что обращения клиентов банка с жалобами из-за списания бонусов «Спасибо» в одностороннем порядке не являются системными и носят единичный характер.

Иван Шилов ИА REGNUM Спасибо!

«Обращения клиентов по данной теме являются единичными и не системными при общей аудитории программы лояльности в 67 миллионов человек», — рассказал собеседник РИА Новости.

В Сбербанке отметили, что решение банка о списании бонусов применяется исключительно в случае обнаружения аргументов, подтверждающих нарушение клиентом правил программы лояльности «СберСпасибо».

Ранее о том, что в интернете появились жалобы граждан России на Сбербанк, сообщило издание «Коммерсантъ». По данным источника, банк без предупреждения списывал бонусы «Спасибо» и блокировал соответствующие счета некоторых клиентов, нарушивших условия бонусной программы.