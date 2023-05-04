Брянск, 4 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное вечером 2 мая из-за подрыва, сообщили в Тelegram-канале компании 4 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM РЖД

«Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. В 16:42 мск по нему проследовал первый поезд», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что движение между Брянском и Орлом также возобновили. Поезда следуют в штатном режиме.

«Первый пригородный поезд № 6707 Орёл — Брянск отправился в 16:21», — сообщили в компании.

Для восстановления ж/д сообщения работа шла в круглосуточном режиме. По информации компании, задействовали более 300 железнодорожников и 20 единиц тяжёлой техники. За время восстановительных мероприятий убрали сошедшие с рельсов вагоны, выровняли насыпь, уложили порядка 300 м пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области неизвестные 2 мая подорвали железнодорожное полотно. В результате взрыва произошло опрокидывание вагонов грузового состава. Источник сообщил, что услышал три взрыва. На место прибыли пожарные. Губернатор позже сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Никто не пострадал.

Позже в РЖД подтвердили, что 2 мая в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановили.

Это уже вторая диверсия на ж/д путях в Брянской области с начала мая. На железнодорожных путях в Брянской области 1 мая сработало взрывное устройство. Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча в 10:17.