Москва, , 17:29 — REGNUM В Венгрии активизировались прозападные силы, которые хотели бы устроить там «цветную революцию», так как нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан слишком самостоятельный, по мнению США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил член международного дискуссионного клуба «Валдай», венгерский журналист Габор Штир.

Виктор Орбан Kremlin.ru

Ранее в четверг Орбан на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште выступил с резкой критиков «прогрессивной» политики Запада, которая приводит к цветным революциям, а те, в свою очередь, оборачиваются «хаосом, смятением и позором».

«В последние месяцы и недели в Венгрии активизировались западные силы, которые хотели бы попробовать организовать там «цветную революцию». Открыто об этом никто не говорит. Но основания опасаться есть. Американский посол в Венгрии активно работает над этим. Евросоюз тоже. Они хотят устранить некомфортного Орбана. Он слишком самостоятельный. Но венгерское большинство, несмотря на то, что в стране есть внутренние проблемы, не хочет цветной революции и внешнего вмешательства в дела их страны. Но на это надеется местная оппозиция, потому что знает — самой ей Орбана не победить, — сказал Штир. — Поэтому Орбан защищает и себя, когда выступает против такого вмешательства. Это политический подход».

По словам Штира, несмотря на то, что Венгрия — член НАТО, ЕС и в целом западного блока, она отвергает американские методы.

В свою очередь, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв согласился с тем, что Орбан действительно стал опасаться попыток сместить его путём «цветной революции».

«Давайте вспомним картину прошлогодних выборов в Венгрии, на которых Орбан победил, получил конституционное большинство, а в абсолютных цифрах — больше половины голосов. И вроде бы ему не о чем беспокоиться. В то время как все оппозиционные ему силы получили 38%. Плюс ещё 6% — это партия «Наша Родина», ещё большие евроскептики и националисты, чем Орбан. Но есть одно большое но — в Будапеште Орбан проиграл. Почти во всех округах венгерской столицы оппозиция победила и провела там своих кандидатов. Поэтому Будапешт в целом настроен против Орбана, в то время как вся остальная Венгрия за него. Но это унитарная страна, где вся политика вершится в столице. Поэтому Орбану, безусловно, есть чего опасаться», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что современная западная элита не может надеяться, что на следующих выборах ей удастся свалить Орбана.

«Кроме того, ей не свойственно большое терпение. Она очень нетерпелива. Хорошо нам понятный пример — Украина. Там тоже могли бы подождать до плановых выборов 2015 года, на которых Янукович, скорее всего, проиграл бы. И дальше Украина могла бы пойти на Запад без тех издержек, которые мы наблюдаем. Но терпения не хватило. Раньше западные политики отличались большим терпением, а сейчас речь идёт о фанатиках революций», — пояснил Трухачёв.

Однако, по его мнению, пока Орбана «попытаются нагнуть» с помощью административных рычагов. Например, сократив или полностью лишив Венгрию выплат из фондов Евросоюза. Или лишив её права голоса при голосовании в Европейском союзе.

«Пока будут действовать так. Уличную часть попробуют приурочить к каким-нибудь выборам в Венгрии. А они только через три года. Пока же будут нагибать по административной линии», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Орбана, «прогрессивная» политика Запада приводит к войне, так как Запад навязывает миру демократию, которая «переворачивает страны с ног на голову и создаёт хаос». Именно этим хаосом, по словам Орбана, заканчивались «цветные революции», которые начинались с лозунгов свободы. Кроме того, венгерский премьер-министр уверенно заявил, что если бы президентом США был Дональд Трамп, то он бы не допустил украинского кризиса, и поэтому в Будапеште очень хотят возвращения Трампа в Белый дом.